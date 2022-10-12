Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин опубликовал кадры восстановительных работ на Крымском мосту.

На фото видна работа плавучего крана и другой строительной техники как возле автомобильной ветки моста, так и железнодорожной.

Ранее "глава" Крыма Аксенов заявил, что взорванный Крымский мост отремонтируют за "месяц-полтора".

Напомним, что сегодня в ФСБ заявили, что задержали нескольких подозреваемых в подрыве Крымского моста. "Организатором" назвали главу военной разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова, а среди задержанных пятеро граждан России, трое граждан Украины и Армении.

При этом в ГУР назвали "ерундой" обвинения ФСБ в подрыве Крымского моста.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.