В ГУР Минобороны прокомментировали обвинения со стороны РФ в организации взрыва на Крымском мосту.

Представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов в комментарии "Суспильному" отреагировал на заявления ФСБ.

"Ерунда вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста" - сказал Юсов.

Напомним, по версии ФСБ, главным "организатором" подрыва Крымского моста является глава военной разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов.

Западные СМИ называли массированную атаку на Украину местью за Крымский мост.

Однако в Белом доме считают, что Россия готовила массированные удары по Украине еще до взрыва на Крымском мосту

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.