В Беларуси создают аналог российской ЧВК "Вагнер": белорусское охранное предприятие "ГардСервис" превращается в частную военную компанию.

Об этом сообщает Deutsche Welle со слов бывшего командира белорусской 38-й десантной бригады Валерия Сахащика, ныне поддерживающего оппозицию.

По его информации, персонал "ГардСервиса" тренируется уже несколько месяцев подряд. Сейчас "ГардСервис" в несколько раз увеличивает штат сотрудников.

Валерий Сахащик заявляет, что сотрудников "ГардСервиса" готовят на белорусских полигонах.

"Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа тренируют сотрудников "ГардСервиса" на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки "Динамо", – сказал он.

Сахащик предполагает, что количество сотрудников сейчас превышает 1000 человек.

"Подготовка и набор кадров длятся уже несколько месяцев. Персонал был увеличен за счет офицеров и солдат, которые служили в силах специальных операций и в спецподразделениях силовых ведомств Беларуси", – сообщил он.

Ранее "Страна" рассказывала, что из себя представляют ЧВК "Вагнер", ее куратор Евгений Пригожин и какие у них планы.

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