Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает утверждать, что Соледар полностью находится под российским контролем.

Его слова приводят российские СМИ.

Как сообщил Пригожин, российские военные якобы уничтожили около 500 украинских солдат, которые отказались сдаться в плен.

"Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии… Приступаем к зачистке шахт", – утверждает олигарх.

Он также заявил, что никакого гуманитарного коридора для выхода украинским войскам предоставлять не будут.

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня вечером заявил, что бои за Соледар продолжаются.

"Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледара – почти полностью разрушенного оккупантами города – будто это какое-то достижение России. Они будут подавать – и уже представляют – это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются. Донецкое направление – держится", - сказал Зеленский.

Украинское командование также опровергало захват Соледара и окружение там украинских войск, о котором говорил Пригожин еще вчера .