Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 11 января. Сообщается, что российская армия пытается взять под контроль Соледар Донецкой области и пути снабжения украинских подразделений. Россияне несут большие потери, бои продолжаются.

Об этом Генштаб ВСУ сообщает в Facebook.

Основные моменты из вечерней сводки Генштаба:

1. Армия РФ наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском и Новопавловском направлениях - пытается улучшить тактическое положение, а на Лиманском, Запорожском и Херсонском - обороняется.

2. Россияне нанесли 2 ракетных и 22 авиационных удара. Совершили 18 обстрелов РСЗО.

3. Пограничная служба ФСБ РФ с 9 января этого года ввела в действие приказ об обеспечении ограничений выезда за границу граждан, пригодных к военной службе (Песков это сегодня опровергал).

4. Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян и три удара по позициям ЗРК РФ.

5. ВСУ сбили российский вертолет Ка-52, а также два разведывательных беспилотника, тип которых уточняется.

Напомним, в Минобороны Украины рассказали, что ВСУ продолжают вести тяжелые бои в Соледаре.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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