В Восточной группировке войск ВСУ заявили, что украинские военные, защищая Соледар Донецкой области, не дают противнику прорвать оборону. При этом серьезность амбиций обеих сторон покажут следующие крупные операции.

Об этом спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Череватый добавил, что битва за Соледар очень важна по многим причинам.

"Серьезность амбиций сторон покажут как раз следующие крупные операции. Битва за Соледар очень важна с точки зрения, что наши силы не дают врагу системно прорвать нашу оборону, сделать окружение, о котором они мечтают, выйти в тыл и затем на оперативный простор, чтобы потом двигаться на Славянск и Краматорск", - сказал спикер.

Он добавил, что во время обороны Соледара ВСУ массово уничтожают технику противника и сокращают его численность.

Напомним, Арестович считает, что взятие Соледара не принесет пользы россиянам.

Также мы сообщали, что украинский военный рассказал CNN, что происходит в Соледаре. По его словам, о ситуация "критическая", а число погибших настолько велико, что "никто не считает".

Кроме того, приводи рассказ украинского командира о ситуации в городе. Он сказал, что ситуация сложная, но окружения, о котором накануне заявил куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин, нет.