В Соледаре Донецкой области тяжело ранен украинский актер Дмитрий Линартович, который озвучил "Капитана Америку".

Об этом артист сообщил в соцсетях.

Он разместил видео после ранения, записанное, вероятно, в эвакуационной машине:

"Приветствую друзья, я украинский актер Дмитрий Линартович. Военнослужащий десантно-штурмовых войск. В Соледаре, трехсотый. Помните, что мы на Богом данной земле, нас никогда не сломать, мы побеждаем. Слава Украине!", - подписал видео он.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают вести тяжелые бои за удержание Соледара.

Также мы писали, что в Восточной группировке ВСУ отрицают захват Соледара войсками РФ.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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