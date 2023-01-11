Опубликованы фото куратора ЧВК "Вагнер" олигарха Пригожина в Соледаре
Российские издания публикуют фото куратора ЧВК "Вагнер" олигарха Евгения Пригожина в Соледаре.
Как утверждается, они сделаны в соледарском музее "Соляная шахта", который находится ближе к западным окраинам города, где идут бои с ВСУ.
Ранее олигарх Пригожин сообщал о захвате Соледара и формировании котла в городе.
При этом в Офисе президента опровергали окружение Соледара.
Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.
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