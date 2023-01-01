В Ростовской области ищут шестерых сбежавших из ЧВК "Вагнер" заключенных. Они были завербованы для участия в войне в Украине и сбежали из учебного центра ЧВК в Краснодарском районе Луганской области ориентировочно 21-22 декабря.

Об этом сообщает ростовское издание Donday.

Согласно ориентировкам, которые развешивают в кафе и ресторанах Ростова, среди сбежавших есть по одному гражданину России, Беларуси и Кыргызстана, а трое остальных - граждане Узбекистана. Они вооружены и могут быть опасны.

"Разыскиваемые могут находиться на территории Ростовской области. Жителей просят обращать особое внимание на людей в военной форме. При этом необходимо соблюдать меры личной безопасности", - пишет издание.

То, что "вагнеровцы" сбежали и их ищут в Ростовской области, подтвердил источник Donday в правоохранительных органах.

Напомним, куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно предложил отправлять на войну в Украине российских женщин-заключенных.

По данным Белого дома, ЧВК "Вагнер" отправила на войну в Украину уже около 40 тысяч российских заключенных. Всего в войне участвуют около 50 тысяч "вагнеровцев". На оплату своей военной активности в Украине ЧВК ежемесячно тратит 100 миллионов долларов.