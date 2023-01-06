Интерес ЧВК "Вагнер" к Бахмуту может быть обусловлен заинтересованностью куратора военной кампании бизнесмена Евгения Пригожина в соляных и гипсовых месторождениях.

Об этом пишет Reuters.

Так, неназванный официальный представитель Белого дома сообщил Reuters, что власти США объясняют нацеленность Пригожина на Бахмут желанием взять под контроль соляные и гипсовые месторождения в Донецкой области.

В свою очередь, "Радио Свобода" предполагает, что речь о крупнейшем в Европе Артемовском соляном месторождении, расположенном близ Бахмута.

Также издание сообщает, что в последнее время в районе города Соледар, где находится предприятие по переработке соли "Артемсоль", увеличилась интенсивность боевых действий, в которых непосредственное участие принимают бойцы ЧВК.

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