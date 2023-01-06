Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Бахмута, сравнив вид окрестностей города в августе 2022 года и сейчас.

На них заметны значительные разрушения построек и инфраструктуры.

Об этом говорится на странице Maxar в Twitter.

"Город стал центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние шесть месяцев, и изображения демонстрируют значительные повреждения зданий и инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, Россия перебрасывает десять тысяч мобилизованных под Бахмут, Соледар и Запорожье.

Ранее "Страна" писала, как россияне обстреляли Донецкую область, разрушив дома, больницу, в Бахмуте двое погибших.

Тем временем война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.