Maxar Technologies публикует фото поля в районе села Долгенькое, изрешеченного снарядами, а также огромную воронку от взрыва в самом селе.

Долгенькое находится посредине между Изюмом и Славянском на границе Харьковской и Донецкой областей, где в последний месяц идут тяжелейшие бои. Обе стороны заявляют о своём контроле над селом.

Напомним, одно из направлений боевых действий сейчас - славянское, где противник пытается продвинуться в районе Долгенького и Долины (это дает контроль над трассой Харьков-Ростов, которая проходит через Славянск).

Также по данным Генштаба ВСУ, 6 июня ВСУ отбросили врага на Славянском направлении и удерживают трассу Бахмут - Северодонецк.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.