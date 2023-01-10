Пресс-служба ЧВК "Вагнер" распространила заявление куратора компании Евгения Пригожина, в котором утверждается, что "вагнеровцы" взяли под контроль всю территорию Соледара Донецкой области.

При этом в заявлении уточняется, что "в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои".

Российские СМИ без ссылок на источники сообщают, что украинским войскам в котле выдвинули ультиматум сдаться до полуночи.

Между тем советник Офиса президента Алексей Арестович опроверг окружение Соледара, заявив, что город находится не в окружении, а в полуохвате. По его словам, на восточных окраинах города находятся россияне, но с запада и севера украинские войска держатся.

Арестович также подтвердил, что дорога, ведущая к Соледару с юга, попала под огневой контроль армии РФ.

Незадолго до появления рассказа Арестовича замминистра обороны Анна Маляр заверила, что ВСУ продолжают вести тяжелые бои за удержание Соледара.

"Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать… Наши бойцы мужественно держат оборону", – написала она в Телеграм.