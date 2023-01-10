За последние четыре дня российские войска и силы ЧВК "Вагнера" совершили тактическое наступление на Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта.

Об этом сообщает разведка Британии.

В Лондоне считают, что захват Бахмута, вероятно, продолжает оставаться главной оперативной задачей России и Соледарская ось, скорее всего, является попыткой РФ обойти Бахмут с севера и нарушить украинские пути сообщения.

Также разведка Британии пишет, что часть боев велась за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под районом. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что их могут использовать для проникновения в тыл.

"Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, Россия вряд ли сможет сразу же окружить город, потому что украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения", - считает британская разведка.

Ранее сообщалось, что россияне пытаются окружить Соледар и простреливают важную для снабжения ВСУ трассу.

Также мы писали, что в Минобороны Украины вчера сообщили, что россияне начали мощный штурм Соледара.

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что россияне закрепились в районах Соледара и Бахмута.