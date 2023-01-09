"Жестокие бои идут прямо сейчас". В Минобороны Украины сообщили, что россияне начали мощный штурм Соледара
В понедельник вечером, 9 января, российские войска начали мощный штурм Соледара.
Об этом сообщает в Telegram заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр.
"Сейчас враг привлек большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов "вагнеровцев". Враг наступает буквально по трупам своих солдат и накрывает огнем даже собственных бойцов", - говорится в сообщении.
По словам Маляр, "жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты".
Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский посетил позиции украинских военных у Бахмута и Соледара и рассказал о ситуации в этом районе.
А накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в Соледаре идут жестокие бои, но сам населенный пункт не под контролем противника.
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