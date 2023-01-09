В понедельник вечером, 9 января, российские войска начали мощный штурм Соледара.

Об этом сообщает в Telegram заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр.

"Сейчас враг привлек большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов "вагнеровцев". Враг наступает буквально по трупам своих солдат и накрывает огнем даже собственных бойцов", - говорится в сообщении.

По словам Маляр, "жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты".

Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский посетил позиции украинских военных у Бахмута и Соледара и рассказал о ситуации в этом районе.

А накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в Соледаре идут жестокие бои, но сам населенный пункт не под контролем противника.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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