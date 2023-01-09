Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 9 января.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о заседании Ставки, где обсуждалась ситуация на Донбассе. Рассказал, что россияне сосредоточились на Соледаре, и поблагодарил бойцов, которые выдерживают штурм города, а также тех, кто держится в Бахмуте. Сказал, что благодаря им Украина выиграла время. Рассказал, что новые виды техники, получаемые от Запада, уже внедряются в ВСУ. Сообщил о телефонных разговорах с премьерами Чехии, Португалии и Северной Македонии, а также с президентом Словении и с вице-президентом Еврокомиссии, который отвечает за зеленую энергетику. Рассказал, что Украина готовится к саммиту с ЕС и началу переговоров о членстве в нем.

Напомним, сегодня в Минобороны Украины сообщили, что россияне начали мощный штурм Соледара.

Ранее мы писали, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский посетил позиции украинских военных у Бахмута и Соледара и рассказал о ситуации в этом районе.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.