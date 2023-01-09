Украина может получить от Швеции САУ Archer, которые просил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает Aftonbladet.

Премьер отметил, что в прошлом году Украина не получила артиллерийские установки, потому что, по его словам, Archer не стоял на первом месте в списке желаний Киева. Однако на конференции "Народ и оборона" в Селене Кристерссон заявил, что артиллерийская система все же может оказаться в Украине.

"Я все время говорил, что мы достаточно сильны, чтобы сделать вклад с такой передовой системой оружия. Эта работа продолжается, и я вернусь, как только мы ее закончим", - сказал премьер.

По словам Кристерссона, Archer остается главным приоритетом в помощи Украине со стороны Швеции.

Как писала "Страна", США впервые включили в пакет военной помощи для Украины 18 САУ Paladin.

Также "Страна" писала, что многие французские САУ "Цезарь", используемые ВСУ, нуждаются в ремонте из-за "адской скорострельности". Впрочем, Франция собирается передать Украине новую партию ЗРК Crotale и САУ Caesar.

Тем временем война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.