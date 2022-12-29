Многие поставленные Украине французские самоходные гаубицы "Цезарь" производства компании Nexter нуждаются в ремонте из-за "адской скорострельности".

Об этом пишет французское издание Le Figaro в материале, посвященном итогам визита в Киев министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

"Некоторые повреждения "Цезарей" становятся серьезными", - заявил Лекорню в Киеве.

Одна пушка из восемнадцати поставленных полностью вышла из строя. Некоторые обездвижены из-за повреждений "грузовой части". Иногда требуется замена отдельных элементов.

Министр обороны Резников на встрече с Лекорню заявил, что ремонт делится на легкий, сложный и средний. Ремонт первого типа можно выполнить на поле боя. Второй обеспечивается украинскими компаниями. Для сложного ремонта гаубицы приходится отправлять в Европу. Последний вариант требует много времени и подвергает самоходки лишнему риску.

"Также по этой причине Париж априори не будет поставлять танки "Леклерк". Как уверяет министр, их обслуживание слишком сложно для армии, которой они нужны немедленно", - пишет Le Figaro.

Издание напомнило, что одна из гаубиц, перевозимая на плавбарже, позволила нанести удар по российским позициям на острове Змеиный.

Как сообщала "Страна", вчера Лекорню обсудил с Владимиром Зеленским поставки новых вооружений Украине.

Накануне визита Лекорню Эмманюэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине новую партию ЗРК "Кроталь", а также САУ "Цезарь" с боеприпасами.