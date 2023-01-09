Швеция официально подтвердила, что февральский саммит Украина - Евросоюз пройдет в Киеве
Председательствующая в ЕС Швеция официально подтвердила, что саммит Украина - Евросоюз пройдет в Киеве.
Об этом сообщает DW.
Саммит назначен на 3 февраля. Ожидается, что на нем будут присутствовать главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также высшее руководство Украины.
Напомним, что Еврокомиссия в данный момент завершает подготовку отчета о том, насколько Киев приблизился к нормам для кандидатов в ЕС.
Ранее мы писали, что Украина хочет до конца февраля провести саммит ООН и представить там свой мирный план. Председателем саммита должен стать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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