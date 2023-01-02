Следующий саммит Украины и Евросоюза состоится 3 февраля 2023 года в Киеве.

Об этом сообщает в понедельник, 2 января, пресс-служба Офиса президента по итогам разговора Владимира Зеленского и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля этого года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе разговора Зеленский сказал, что для Украины важно получить первый транш от ЕС в размере 3 млрд евро уже в январе.

Кроме того, стороны договорились о том, что первые 15 млн LED-ламп, профинансированные ЕК, поступят в Украину в январе.

Отметим, предполагалось, что саммит Украины и ЕС состоится в декабре. По очередности он должен был проводиться в Брюсселе. С украинской стороны звучали предварительные анонсы о его проведении. Однако в конце концов было решено отложить саммит на начало 2023 года.

Напомним, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвонилась с Владимиром Зеленским и заявила, что Евросоюз будет поддерживать Украину, сколько потребуется.

Ранее мы писали, что Украина хочет до конца февраля провести саммит ООН и представить там свой мирный план. Председателем саммита должен стать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.