Еврокомиссия завершает подготовку отчета о том, насколько Киев приблизился к нормам для кандидатов в ЕС
Еврокомиссия завершает подготовку отчета о том, насколько Киев приблизился к нормам ЕС, чтобы соответствовать критериям кандидата на вступление в Евросоюз (этот статус был "авансом" предоставлен Украине ещё летом, но с обязательствами Киева до конца 2022 года принять или ввести в действие целый пакет законов).
Как сообщила представитель Еврокомиссии Ана Писонеро, в этом документе будет анализ основных норм, которые Украина обязалась имплементировать, пишет "Интерфакс-Украина".
Речь о следующих семи условиях:
- реформа Конституционного суда,
- продолжение судебной реформы,
- борьба с коррупцией, включая назначение руководителя САП,
- борьба с отмыванием средств,
- реализация антиолигархического закона,
- согласование аудиовизуального законодательства с европейским,
- изменение законодательства о нацменьшинствах.
Из этих семи пунктов как минимум по трём у ЕС могут быть вопросы, пишет телеграм-канал "Политика Страны".
"Во-первых, это медийный закон, который правозащитники и журналисты критикуют за внесудебную блокировку сайтов.
Во-вторых, закон о нацменьшинствах - за то, что там остались урезанными языковые права нацменьшинств (ранее закон раскритиковала Румыния).
Третий момент - реформа Конституционного суда. Зеленский в декабре подписал закон, где меняется порядок назначения судей. Однако, на Западе его раскритиковали за то, что у международных экспертов нет решающего голоса при выборе судей", - пишет телеграм-канал.