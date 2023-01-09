Еврокомиссия завершает подготовку отчета о том, насколько Киев приблизился к нормам ЕС, чтобы соответствовать критериям кандидата на вступление в Евросоюз (этот статус был "авансом" предоставлен Украине ещё летом, но с обязательствами Киева до конца 2022 года принять или ввести в действие целый пакет законов).

Как сообщила представитель Еврокомиссии Ана Писонеро, в этом документе будет анализ основных норм, которые Украина обязалась имплементировать, пишет "Интерфакс-Украина".

Речь о следующих семи условиях:

реформа Конституционного суда,

продолжение судебной реформы,

борьба с коррупцией, включая назначение руководителя САП,

борьба с отмыванием средств,

реализация антиолигархического закона,

согласование аудиовизуального законодательства с европейским,

изменение законодательства о нацменьшинствах.

Из этих семи пунктов как минимум по трём у ЕС могут быть вопросы, пишет телеграм-канал "Политика Страны".

"Во-первых, это медийный закон, который правозащитники и журналисты критикуют за внесудебную блокировку сайтов.

Во-вторых, закон о нацменьшинствах - за то, что там остались урезанными языковые права нацменьшинств (ранее закон раскритиковала Румыния).

Третий момент - реформа Конституционного суда. Зеленский в декабре подписал закон, где меняется порядок назначения судей. Однако, на Западе его раскритиковали за то, что у международных экспертов нет решающего голоса при выборе судей", - пишет телеграм-канал.