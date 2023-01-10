Во вторник, 10 января, американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово - Кременная. Россияне провели наземные атаки на линии фронта в Донецкой области и закрепились в районах Соледара и Бахмута.

Об этом идет речь в сводке на сайте Института.

Как пишет Институт, 8 и 9 января российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово - Кременная. Как сообщал Генштаб Украины, 8 и 9 января украинские войска отражали атаки российских войск на Стельмаховку (15 км к северо-западу от Сватово).

Российские силы продолжали ограниченные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции в районе Кременной 8 и 9 января. Украинский Генеральный штаб заявил, что российские войска атаковали районы Макеевка (22 км к северо-западу от Кременной), Белогоровка (10 км к югу от Кременной) и Краснопоповка (6 км к северу от Кременной).

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил 8 января, что в районе Кременной идут ожесточенные бои и что российские войска перебросили в этот район несколько десантно-штурмовых батальонов и тяжелую технику для удержания линии обороны.

Боевые кадры с геолокацией показывают бой между российскими и украинскими танками к юго-западу от Кременной возле Диброва, что указывает на то, что украинские войска, вероятно, добились успехов в лесном массиве к западу от Кременной.

Российские войска продолжали наземные атаки в Соледаре и его окрестностях 8 и 9 января. Представители Минобороны Украины вновь заявили, что, хотя российские силы не полностью контролируют Соледар, ситуация в поселке крайне сложная, и в некоторых районах наступает группа "Вагнера".

Российские блогеры утверждали, что силы группы "Вагнера" ведут бои в центре Соледара, а кадры, опубликованные 9 января, показывают интенсивные перестрелки из стрелкового оружия возле здания администрации Соледара.

Российские блогеры отметили, что украинские войска сохраняют контроль над предприятием "Артемсоль" и окружающими его многоэтажками в северной части Соледара. Российские источники дополнительно утверждали, что российские силы взяли под свой контроль Бахмутское (к юго-востоку от Соледара), Красную Гору и Парасковиевку (к юго-западу от Соледара); и что бои продолжаются в Берховке (10 км к юго-западу от Соледара по трассе E40 Бахмут-Славянск), хотя визуального подтверждения этих российских заявлений ISW не наблюдала.

8 и 9 января российские силы не наносили никаких подтвержденных наземных ударов в западной части Донецкой или восточной части Запорожской области. Однако российские источники 9 января заявили, что украинские силы концентрируют крупную группировку войск в западной части Донецкой области в районе Угледара в рамках подготовки к новым наступлениям.

Институт изучения войны также сообщает, что российские войска продолжали укреплять позиции в восточном (левобережной) части Херсонской области.

Также российские силы продолжали строительство оборонительных укреплений и транспортировку военной техники в Запорожской области на фоне сохраняющихся опасений по поводу возможного контрнаступления украинских войск в этом районе.

Напомним, утром 9 января Генштаб ВСУ сообщал, что противник наступает на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

Также мы писали о том, что вечером 9 января в Минобороны Украины сообщили, что россияне начали мощный штурм Соледара.