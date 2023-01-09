Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.



За минувшие сутки Силы обороны с неба и земли нанесли 24 удара по районам сосредоточения и трем позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Противник за сутки нанес 7 ракетных и 31 авиационный удар и совершил 73 обстрела из РСЗО, гворится в сводке.

Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червонопоповка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется на ранее занятых рубежах, проводит инженерное оборудование позиций.

На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренек, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье на Сумщине, а также Старица, Чугуновка, Меловое, Колодязное и Новомлинск Харьковской области.

На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Двуречной, Первомайского, Ивановки и Крохмального на Харьковщине и Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области.

На Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Макеевка, Площанка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении от вражеского огня пострадали Спирное, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеские обстрелы были зафиксированы возле Дорожнянки, Чаривного, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области и Алексеевки на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелов населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

В штабе сообщают и о том, что есть тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава врага. Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, распространяется мнение об окончании войны на любых условиях.

Авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

В то же время украинские военные сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и вражеский склад горюче-смазочных материалов.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.