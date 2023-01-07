Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рождественской речи заявил, что белорусы поддерживают россиян, но и "не забывают" об украинцах.

Об этом он заявил в Свято-Елисаветинском женском монастыре утром 7 января.

Лукашенко сообщил, что недавно этот же монастырь собирал помощь для российских военных на фронте.

Во время своего выступления президент Беларуси вспомнил и об Украине.

"Вы делаете правильно. Не обращайте внимания на десяток-другой проплаченных людей. Мы не только помогаем нашим российским братьям, россиянам, я этого никогда не скрывал.

И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, не скрывая говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах. Около 10 тысяч, которые сбежали от войны, в прошлом году только года нашли постоянное место жительства и убежище в нашей стране", - сказал Лукашенко.

Напомним, вчера Александр Лукашенко провел встречу с российскими военными на полигоне Обуз-Лисновский в Брестской области после окончания совместных учений с ВС Беларуси.

Тем временем война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.