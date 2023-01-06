Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с российскими военными на полигоне Обуз-Лисновский в Брестской области после окончания совместных учений с ВС Беларуси.

Об этом сообщает "БелТА".

Лукашенко на встрече сказал, что "нам и дальше придется работать в таком режиме", имея ввиду совместные учения белорусов и россиян.

"Это опыт. Наши офицеры помогают готовиться тем, кто пороха не нюхал и кому нужно вспомнить навыки", - заявил он на встрече.

Напомним, совместные учения проводятся на фоне слухов о подготовке нового наступления на Украину из Беларуси.

Ранее командующий Cилами обороны в Киевской области Александр Павлюк заявил, что России будет сложно наступать на Киев из Беларуси. По его словам, на границе "сплошные завалы и минные поля", которые не позволят российской группировке пройти.

Тем временем война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.