Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский посетил позиции украинских военных у Бахмута и Соледара и рассказал о ситуации в этом районе.

Об этом сообщает Military Media Center.

"Враг снова предпринял отчаянную попытку штурма города Соледар по разным направлениям и бросил в бой наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев". Вместе с тем, благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления о якобы захваченном Соледаре", - сообщил он.

О том, что Сырский вчера был на позициях под Бахмутом и Соледаром заявлял в вечернем обращении президент Зеленский.

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