Прощание с Юрием Юрчиком. Фото: facebook.com/DPSUkraine

В Соледаре Донецкой области складывается очень тяжелая для ВСУ ситуация. Об этом сообщают сразу несколько источников.

Среди них политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец.

"Сейчас очень тяжело в Соледаре. Ситуация там более острая, чем в Бахмуте. Противник атакует малыми группами, как правило, до 8 человек, вооруженных стрелковым, РПГ и "Шмелями". Атаки на наши позиции идут волнами", – написал Березовец в своем телеграм-канале.

Скриншот из Телеграм Тараса Березовца

Ещё один комментарий, который подтверждает тяжёлую ситуацию в Соледаре, сделал в Фейсбуке главный редактор "Цензора" Юрий Бутусов, который в последние дни находился в городе. Он заявил, что российские войска продвигаются и вышли на позицию, с которой могут вести огонь по основной трассе поставок для украинской группировки в Соледаре.

"На саму дорогу россияне выйти не могут. Это не полное окружение, но нормальная поставка по трассе невозможна, это критично для обороны", – объяснил он.

Также Бутусов сказал, что россияне пытаются окружить Соледар.

"Основная угроза от россиян – это охват города с флангов. Они будут делать все возможное, чтобы пробиться на трассу в тыл Соледара. Для обхода Соледара направлены свежие резервы из состава воздушно-десантных войск", – написал Бутусов.

Скриншот из Фейсбука Юрия Бутусова

Госпогранслужба рассказала, что вчера на Соледарском направлении погиб начальник штаба подразделения спецназовцев службы полковник Юрий Юрчик.

"Он руководил обороной на огневых позициях, где сейчас идут упорные бои. В момент своей гибели Юрий лично оказывал помощь в эвакуации тяжелораненых военнослужащих. Он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. У пограничника остались жена и дочь", – говорится в заявлении Госпогранслужбы.

Скриншот из Фейсбука ГПСУ

Между тем в Минобороны Украины сегодня сообщили, что россияне начали мощный штурм Соледара.

Ранее "Страна" писала, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских военных у Бахмута и Соледара и рассказал о ситуации в этом районе.

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