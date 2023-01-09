В Соледаре Донецкой области складывается очень тяжелая для ВСУ ситуация. Об этом сообщают сразу несколько источников.

Среди них политолог и офицер ВСУ Тарас Березовец.

"Сейчас очень тяжело в Соледаре. Ситуация там более острая, чем в Бахмуте. Противник атакует малыми группами, как правило, до 8 человек, вооруженных стрелковым, РПГ и "Шмелями". Атаки на наши позиции идут волнами", – написал Березовец в своем телеграм-канале.

Ещё один комментарий, который подтверждает тяжёлую ситуацию в Соледаре, сделал в Фейсбуке главный редактор "Цензора" Юрий Бутусов, который в последние дни находился в городе. Он заявил, что российские войска продвигаются и вышли на позицию, с которой могут вести огонь по основной трассе поставок для украинской группировки в Соледаре.

"На саму дорогу россияне выйти не могут. Это не полное окружение, но нормальная поставка по трассе невозможна, это критично для обороны", – объяснил он.

Также Бутусов сказал, что россияне пытаются окружить Соледар.

"Основная угроза от россиян – это охват города с флангов. Они будут делать все возможное, чтобы пробиться на трассу в тыл Соледара. Для обхода Соледара направлены свежие резервы из состава воздушно-десантных войск", – написал Бутусов.

Госпогранслужба рассказала, что вчера на Соледарском направлении погиб начальник штаба подразделения спецназовцев службы полковник Юрий Юрчик.

"Он руководил обороной на огневых позициях, где сейчас идут упорные бои. В момент своей гибели Юрий лично оказывал помощь в эвакуации тяжелораненых военнослужащих. Он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. У пограничника остались жена и дочь", – говорится в заявлении Госпогранслужбы.

Между тем в Минобороны Украины сегодня сообщили, что россияне начали мощный штурм Соледара.

Ранее "Страна" писала, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских военных у Бахмута и Соледара и рассказал о ситуации в этом районе.