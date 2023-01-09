Россияне обстреливают Харьков и три области, авиация ВСУ нанесла 17 ударов по врагу. Сводка Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 9 января. Сообщается, что российские войска ударили по Харькову, а авиация ВСУ нанесла 17 ударов по врагу.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- Сообщается, что армия РФ нанесла ракетный удар по Харькову и произвела около 10 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.
- Тем временем авиация ВСУ нанесла 17 ударов по россиянам и 3 удара по позициям их ЗРК.
- Ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 1 пункт управления и 1 район сосредоточения живой силы российской армии.
Напомним, в Минобороны Украины сообщили, что россияне начали мощный штурм Соледара.
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