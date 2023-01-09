В Очакове из-за обстрела повреждена больница. Известно о восьми раненых.

Об этом сообщил в Telegram в понедельник, 9 января, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По словам Кима, трое раненых перевезены для лечения в Николаев.

"Раненые еще поступают", - добавил губернатор Николаевщины.

Кроме того, в Офисе президента опубликовали фото и видео последствий обстрела Очакова.

Ранее мы писали, что полиция опубликовала фото после ночных обстрелов Николаева и Очакова.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.