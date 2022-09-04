В результате утреннего обстрела Очакова (Николаевская область) ракеты попали в элеватор, где хранилось зерно, также повреждены десятки жилых домов.

Об этом рассказал заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков в телеграм-канале.

"В Очакове это утро оказалось совсем не хорошим. Разрушен элеватор, уничтожено несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы. Также повреждены десятки домов. К счастью, пострадавших нет", - написал Васьков.

Напомним, сегодня мы писали, что российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Николаевской области ракетами, в результате чего за минувшие сутки в регионе погиб 1 ребенок, еще 5 человек, в том числе 3 детей, получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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