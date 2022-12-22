В ночь с 21 на 22 декабря российские войска снова обстреляли Очаков Николаевской области. Они ударили по городу ракетами, которые попали в дом.

Об этом сообщил глава Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхет в своем телеграм-канале.



"Ночью снова произошли обстрелы г. Очаков, на этот раз ракетами, предварительно "Оникс", снова по гражданскому дому", - рассказал он.

По его словам, обошлось без жертв.

Напомним, Россия регулярно обстреливает Очаков с территории Кинбурнской косы. 21 декабря россияне обстреляли Очаков, по данным пабликов, из реактивных систем залпового огня. Сообщалось о трех раненых, среди них женщина и ребенок.

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