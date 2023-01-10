Соледар Донецкой области находится не в окружении, а в полуохвате.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По его словам, на восточных окраинах города находятся россияне, но с запада и севера украинские войска держатся.

Арестович подтвердил, что дорога, ведущая к Соледару с юга, попала под огневой контроль армии РФ.

Советник Офиса президента считает, что в случае взятия россиянами Соледара это будет частный успех, который не повлияет на общую ситуацию на фронте.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают вести тяжелые бои за удержание Соледара.

А ВСУ сообщили, что украинские военные в Соледаре работают на максимальное истощение противника, чтобы его успехи оказались пирровой победой.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.