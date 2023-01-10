Украинские военные в Соледаре работают на максимальное истощение противника, чтобы его успехи оказались "пирровой победой".

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Там очень сложная сейчас ситуация, самая сложная на Восточном фронте. Именно защитники Соледара сейчас делают все, чтобы истощить врага, максимально снизить его наступательный потенциал. Чтобы даже его какие-то тактические успехи вели к большой пирровой победе", - заявил Череватый.

Пиррова победа - выражение, обозначающее ситуацию парадокса, когда победа достается слишком высокой ценой, либо когда она в итоге ведет к общему поражению.

"Отметим, что со вчерашнего дня в российских телеграмм-каналах распространяются слухи о том, что якобы украинские войска получили команду на отход из Соледара после того, как противник взял под огневой контроль основной путь снабжения украинской группировки в городе, который идёт в Бахмут.

Украинские военные эти слухи опровергают и заявляют, что в городе идут тяжёлые бои, но свои позиции они удерживают.

В любом случае под контролем ВСУ остаётся "северная" дорога - из Соледара на Северск в районе 7 рудника. Именно к ней, как утверждают российские телеграмм-каналы, стремятся сейчас прорваться "вагнеровцы", чтоб перерезать и этот путь. Исход боев на данном направлении будет иметь одно из решающих значений для битвы за город", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Мы писали, что в новой сводке британская разведка рассказала о ситуации в Соледаре и сообщила, почему россияне наступают в этом районе.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

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