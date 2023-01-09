Подавляющее большинство воюющих в Украине "вагнеровцев" из числа бывших заключенных гибнут на фронте.

Такую оценку потерь частной военной компании дал основатель проекта Gulagu.Net российский правозащитник Владимир Осечкин.

По его словам, "полугодовую коммандировку", после которой им обещана амнистия, переживают только 15-20% завербованных заключённых. Большая часть из выживших получают тяжелые ранения. Общее число потерь среди военных из среды заключенных в ЧВК, по данным правозащитника, составляет более 10 тысяч человек.

При этом российские спецслужбы и куратор ЧВК Евгений Пригожин, как говорит Осечкин, не хотят отпускать выживших в Россию и ищут способ оставить их на фронте.

"Их не хотят спецслужбы и Пригожин отпускать. Они прекрасно понимают, что эти люди опасны, они могут начать совершать что-то внутри России", - заявил он.

Кроме того, Осечкин на основе разговоров с "вагнеровцами" сообщил, что в ЧВК практикуется расстрел командирами своих подчинённых за разные проступки вроде бегства с поля боя.

По словам правозащитника, бывали случаи, когда своя же артиллерия накрывала группы "вагнеровцев", которые хотели сдаться украинским войскам.

"Были случаи, когда по 7-8 человек, целое отделение заключенных, пытается сдаться, а их со спины мощными снарядами накрывают, их разрывает на куски", - заявил Осечкин.

Ранее в США заявляли, что на Донбассе воюют 40 тысяч заключенных в составе ЧВК "Вагнер".

"Страна" подробно рассказывала, что из себя представляют ЧВК "Вагнер", ее куратор Пригожин и какие у них планы.