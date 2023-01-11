В Восточной группировке ВСУ отрицают захват Соледара Донецкой области российской армией и предлагают ждать информации от Генштаба.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, пишет "Суспильне".

"Россияне говорят, что он под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба ждите", - сказал он.

Как сообщалось, вчера куратор российской ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил замыкании кольца вокруг Соледара и опубликовал фото из соляной шахты в западной части города.

Также сообщалось, что Арестович объяснил, что происходит в Соледаре.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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