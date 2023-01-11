Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что взятие Соледара Донецкой области, где в последнее время сохраняется напряженная ситуация, не принесет россиянам пользы.

Об этом он сказал в эфире "Фейгин Live".

"Возможное взятие 10-ти тысячного разрушенного города не принесет противнику никаких результатов, кроме заголовков в СМИ и колоссальных потерь", - заявил советник Офиса президента.

Он также заявил, что противник пошел на штурм этого города, чтобы поднять дух силовиков РФ.

"Нащупав слабые места в нашей обороне, десантники, мобилизованные из оккупированной части Луганской области и ЧВК Вагнер пошли на массированный штурм Соледара.

Этой PR-акцией противник хочет продемонстрировать, что "способен брать города", поднять моральных дух российских силовиков, распиарить Вагнер и лично Пригожина", - считает Арестович.

При этом, по его мнению, для захвата Донецкой области этого не хватит, и "подобная жестокая тактика действенна для локальных боев, и перспектив для ведения большой войны не имеет".

Отметим, что вчера в той же программе Арестович говорил, что Соледар не находится в окружении.

Позже куратор российской ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил замыкании кольца вокруг Соледара и опубликовал фото из соляной шахты в западной части города.