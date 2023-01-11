Командир ВСУ с позывным Мадьяр рассказал о ситуации в Соледаре, который стал одной из самых горячих точек фронта.

Об этом он сообщил в видеообращении в среду, 11 января.

По словам военного, ситуация сложная, но окружения, о котором накануне заявил куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, нет.

"Не ведитесь на заявления, которые разгоняют ботофермы. Ситуация в Соледаре - крайне сложная с точки зрения плотности огня и боев, но никакой истерики, окружений, ультиматумов о капитуляции или сдачи в плен, никакой суеты в действиях ВСУ. Держим ситуацию под контролем", - заявил Мадьяр.

Напомним, в Восточной группировке ВСУ отрицают захват Соледара Донецкой области российской армией и предлагают ждать информации от Генштаба.

В то же время украинский солдат из 46-й аэромобильной бригады, сражающийся в Соледаре Донецкой области, сообщил, что ситуация "критическая", а число погибших настолько велико, что "никто их не считает".

Ранее мы писали, что в минобороны РФ заявили, что Соледар "блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ", а ВКС России "наносят удары по опорным пунктам" украинских военных.

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Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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