Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг призвал усилить военную помощь Украине на фоне событий в Бахмуте и Соледаре Донецкой области, где в последнее время складывается напряженная ситуация.

Об этом говорится в сообщении для прессы, опубликованном на сайте НАТО.

"В последние дни мы стали свидетелями ожесточенных боев в районе Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это еще раз свидетельствует о храбрости украинских сил, сражающихся за свою родину. Это также показывает, насколько жизненно важно, чтобы мы усилили нашу поддержку, нашу военную поддержку Украине", - сообщается в пресс-релизе.

В связи с этим Столтенберг приветствовал недавние заявления Соединенных Штатов, Франции и Германии о том, что они скоро поставят боевые машины пехоты и легкие танки и заявил, что "мы должны сделать еще больше, еще быстрее".

Напомним, ранее украинский военный рассказал CNN, что происходит в Соледаре. По его словам, ситуация "критическая", а число погибших настолько велико, что "никто не считает".

Также сообщалось, что в Восточной группировке ВСУ отрицают захват Соледара войсками РФ.