Украинский солдат из 46-й аэромобильной бригады, сражающийся в Соледаре Донецкой области, сообщил, что ситуация "критическая", а число погибших настолько велико, что "никто не считает погибших".

Об этом пишет CNN.

"Ситуация критическая. Сложная. Мы держимся до последнего", - сказал солдат, имя которого не называется из соображений безопасности.

Он описал динамичное поле боя, где здания ежедневно переходят из рук в руки, а подразделения не могут уследить за растущим числом погибших.

"Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых. Потому что никто не знает наверняка. Ни один человек. Ни в штабе. Нигде. Позиции постоянно захватывают и перехватывают. То, что сегодня было нашим домом, на следующий день становится домом Вагнера", - заявил он.

Солдат также сказал, что по состоянию на вечер вторника было неясно, какую часть города удерживают русские:

"Никто не может точно сказать, кто куда переместился и кто что удерживает, потому что никто не знает наверняка. В городе есть огромная серая зона, которую все утверждают, что контролируют, но это просто пустая болтовня", - сказал он.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Восточной группировке ВСУ отрицают захват Соледара войсками РФ.

Также мы писали, что в Соледаре тяжело ранен украинский актер, озвучивавший "Капитана Америку".