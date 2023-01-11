Заместитель министра обороны Украины Анны Маляр рассказала о ситуации в Соледаре, где ВСУ продолжают вести тяжелые бои за удержание города.

Об этом она написала в телерам-канале.

"В Соледаре продолжаются тяжелые бои. После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", - заявила Маляр.

Напомним, в Восточной группировке войск ВСУ заявили, что украинские военные, защищая Соледар Донецкой области, не дают противнику прорвать оборону. При этом серьезность амбиций обеих сторон покажут следующие крупные операции.

Ранее в ВСУ сообщили, что украинские военные в Соледаре работают на максимальное истощение противника, чтобы его успехи оказались "пирровой победой".

Также мы публиковали видео боев за Соледар, снятое с украинской стороны. Оно показывает, что в городе идет непрерывная стрельба из автоматического оружия.

Тем временем война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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