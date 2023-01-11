Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что с 9 января ограничен выезд военнообязанных из России. Он назвал это "уткой и информационной диверсией".

Об этом пишут российские СМИ.

Отметим, чтоб об ограничении выезда военнообязанных из РФ сообщало Главное управления разведки Украины.

Как утверждали в ГУР, для этого ФСБ разослала всем приграничным управлениям соответствующий приказ.

Также ранее в ГУР заявляли, что 15 января в России будет объявлена новая волна мобилизации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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