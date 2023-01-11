В России введены ограничения на выезд за пределы страны граждан, пригодных к военной службе. Соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"С 9 января 2023 года с 00:00 пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В", - сообщает пресс-служба ГУР МО.

Для указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда по всем пунктам пропуска по всем направлениям.

Выезд запретят также гражданам категории "В", то есть ограниченно пригодным к военной службе. Призывников, относящихся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и относят к запасу.

В ГУР МО напомнили, что уже сообщалось о подготовке в России новой волны мобилизации. "При этом отмечалось, что главный акцент будет делаться на количестве, а не качестве мобилизованных людей и предоставленной им техники. На экипировку и первичную подготовку пополнения уйдет около двух месяцев", - подчеркивается в сообщении разведки.