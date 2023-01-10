Госдепартамент США угрожает Китаю жёсткими мерами в случае, если он окажет России военную помощь.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс на брифинге.

"Мы очень внимательно следим за решениями, которые принимает КНР в ответ на любые российские запросы помощи в сфере безопасности", - сказал Нед Прайс.

По его словам, Вашингтон "ясно дал понять" властям Китая, в том числе во время встречи лидеров двух стран на Бали в ноябре, "какова будет цена", если Пекин "решит помочь России в систематическом уклонении от санкций США или предоставит помощь в сфере безопасности", которая будет использована в войне против Украины.

Ранее мы писали, что после разговора лидера КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина по видео в Госдепе США обеспокоились сближением Китая и России.

"Пекин утверждает, что он нейтрален, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему вкладывает средства в тесные связи с Россией", - сказал представитель Госдепа.

Также "Страна" рассказывала, что Си Цзиньпин заявил, что завершение войны в Украине через переговоры "отвечает интересам всех стран Евразии".