Украинский солдат в Соледаре сообщил CNN сегодня вечером, что он и его товарищи остались в населенном пункте, но ситуация "очень сложная". И что следующие 24 часа или около того будут критическими.

"Здесь тяжело, но мы живее, чем кто-либо другой", — заявил в текстовом сообщении солдат, имя которого не называется из соображений безопасности.

"Не верьте тому, что они (россияне) говорят. Мы держимся там. Хотя практически самостоятельно. Без командиров", - сообщил украинский солдат CNN.

Он добавил, что следующие 24 часа будут "очень трудными".

"В эти дни для города все решится. Поскольку мы в ловушке, они хотят нас окружить", — сказал он.

Солдат заявил, что, если ближайшие украинские части удержат свои позиции, его подразделение сможет безопасно отступить. Он сказал, что россияне глушат украинскую связь, что чрезвычайно затрудняет координацию.

"Непонятно, кто наши соседи, но кто-то там есть и воюет. Никакой связи с ними мы не имеем", — добавил солдат.

Ранее CNN опубликовала комментарий украинского солдата о том, что ситуация в Соледаре критическая.

А The Wall Street Journal написал, что украинская сторона несет большие потери на участке Бахмут-Соледар Донецкой области.