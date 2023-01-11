Украинская сторона несет большие потери на участке Бахмут-Соледар Донецкой области, быстро истощая силы нескольких бригад, отправленных туда в качестве подкрепления. Многие в Украине и на Западе предлагают отступить из Бахмута.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Также издание приводит мнение украинского военного, который считает, что россияне теряют меньше солдат в этих боях.

"Это не я, это царь Леонид придумал, что с врагом надо сражаться на выгодной для вас местности", - сказал один украинский военачальник в Бахмуте, имея в виду правителя Спарты, сражавшегося с Персидской империей при Фермопилах. "Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу русских. Если так будет продолжаться, мы можем закончиться".

Издание пишет, что западные и украинские официальные лица, а также военные и аналитики все больше беспокоятся о том, что Киев позволил втянуть себя в битву за Бахмут "на условиях России, теряя силы, необходимые для запланированного весеннего наступления, упорно цепляясь за город с ограниченными стратегическими возможностями".

"Некоторые из военных говорят, что имеет смысл отступить на новый оборонительный рубеж на высотах западнее Бахмута, пока такой отход еще можно организовать скоординировано, сохранив боеспособность украинских подразделений", - говорится в статье.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский военный рассказал CNN, что происходит в Соледаре. По его словам, ситуация "критическая", а число погибших настолько велико, что "никто не считает".

Также мы писали, что минобороны РФ официально прокомментировало ситуацию в Соледаре.