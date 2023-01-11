Появилась первая официальная реакция минобороны РФ на события в Соледаре. Там заявляют, что Соледар "блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ", а ВКС России "наносят удары по опорным пунктам" украинских военных.

Также заявляется, что "штурмовые отряды ведут бой в городе".

То есть фактически минобороны РФ не подтверждает вчерашнюю информацию куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина о том, что весь Соледар уже якобы захвачен.

"Весьма интересно, что минобороны РФ делает акцент на том, что город заблокирован подразделениями ВДВ России. В то время как Пригожин буквально в ежедневном формате регулярно утверждает, что кроме "вагнеровцев" никто больше в битве за Соледар не участвует", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, в Восточной группировке ВСУ отрицают захват Соледара войсками РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.