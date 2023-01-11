Украинские военные опубликовали видео, как они наблюдают с дрона за передвижениями россиян по окраинам Соледара.

Журналисты Донбасс.Реалии (проект Радио Свобода) определили геолокацию видео. Сообщается, что это район предприятия Артемсоль, помещение школы на улице Парижской коммуны, где россияне обустраивают свою позицию, и центральная часть города.

При этом российские телеграмм-каналы утверждают, что это район рудника номер 4 Артемсоли на западной окраине Соледара, либо район рудника номер 7 на северо-западной окраине города.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре, где армия РФ пытается взять под контроль город и пути снабжения украинских подразделений.

По данным The Wall Street Journal, Украина несет большие потери на участке фронта Бахмут-Соледар.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.