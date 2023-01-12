Украина просила не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций ЕС.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Одна из причин, почему Беларусь не была подвергнута санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск", - написал он в Twitter.

Сейчас в Брюсселе работают над десятым пакетом санкций против РФ.

По данным польского агентства PAP, ЕС хочет принять новый пакет санкций против РФ до февраля, но опасается, что Венгрия заблокирует процесс.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о девятом пакете санкций Евросоюза против России.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.