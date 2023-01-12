США и их союзники готовят следующий пакет санкций против российской нефтяной промышленности, направленный на ограничение цен на экспортируемые из РФ нефтепродукты.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, чиновники Министерства финансов США на этой неделе посетили Европу, чтобы обсудить детали будущих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые вступят в силу 5 февраля.

Сообщается, что санкции установят два лимита цен на российские нефтепродукты: один на дорогостоящие продукты, например, топливо, а другой, по словам источников, на дешевые, например, мазут.

Wall Street Journal считает, что введенные в декабре санкции, которые ограничили экспортную цену российской сырой нефти на уровне 60 долларов за баррель оказали "относительно слабое влияние на мировые цены, поощряя западных чиновников, желающих оказывать давление на бюджет РФ, одновременно минимизируя волатильность на критически важных глобальных энергетических рынках".

Но санкции на нефтепродукты могут иметь более серьезные экономические последствия, особенно потому, что они вступят в силу в тот же день, когда ЕС запретит импорт российского дизельного топлива и других нефтепродуктов. Наблюдатели за рынком и некоторые западные чиновники ожидают, что России труднее будет переориентировать свой экспорт нефтепродуктов, что может повлиять на мировые цены.

Также The Wall Street Journal пишет, что важной причиной, по которой нефтяные санкции пока не нарушили рынки нефти, "являются корабли так называемого теневого флота танкеров".

"Эти лодки из-за пределов западной юрисдикции перевозят значительную часть российского экспорта сырой нефти в пункты назначения в Азии, не являющиеся частью санкций - динамика, приемлемая для официальных лиц США", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что в G7 хотят установить два потолка цен на российские нефтепродукты в феврале, по данным Reuters.

Также мы писали, что в США назвали условия для вывода продуктов российской нефти из-под потолка цен.