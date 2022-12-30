Российские нефть или нефтепродукты после глубокой переработки в другой юрисдикции не будут считаться произведенными в РФ, и, как следствие, на них не будет распространяться ценовой потолок.

Об этом сообщается в предварительном руководстве Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) по реализации соответствующего механизма.

Названы следующие условия для освобождения российского топлива от установленных ограничений:

Мера не распространится на нефть при атмосферной или вакуумной дистилляции, процессах термического крекинга, каталитического крекинга, гидрокрекинга, каталитического риформинга или гидроочистки, алкилировании, изомеризации, использовании методов экстракции растворителем или других процессах нефтепереработки, включающих химическое преобразование, разделение, конверсию или обработку.

Под санкции не попадет топливо, перевозимое в резервуарах с небольшим объемом российских нефтепродуктов, оставшихся после прежних транспортировок.

Также OFAC сообщает, что потолок цен не будет учитываться в отношении смешанных нефтепродуктов: бензина, дистиллятов, сырой нефти, мазута и других.

В американском ведомстве также напомнили, что действие меры распространяется с момента начала перевозки морским путем топлива до первой продажи на суше в юрисдикции, отличной от РФ. При этом санкции начинают действовать, если после прохождения таможенного контроля нефтепродукты вывозятся обратно по воде без существенной переработки.

Напомним, цены на нефть пошли вверх после того, как Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

Также мы сообщали, что Путин заявил, что потолок цен на российскую нефть на экономике РФ не сказывается. При этом он выразил недовольство самим введением потолка цен на энергоресурс.